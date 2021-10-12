Türkiye Gazetesi

İzmir'de, boşanmak iseyen karısını 38 yerinden bıçaklayan Burak Kıncı'nın hapis cezası belli oldu. Kıncı, 18 yıl hapis yedi.

23 yaşındaki Aycan Kıncı, geçen yıl kocası Burak Kıncı'ya boşanma davası açtı. Bu olay sonrası Burak Kıncı, 3 Kasım 2020'de karısını konuşmak için Karşıyaka ilçesi, 1.717 Sokak'taki bir dönerci dükkânına davet etti. İkili burada buluştu. Burak Kıncı, barışmak istediğini söyledi ancak genç kadın "Henüz dönmek için erken" diye cevap verdi. Buna öfkelenen koca, eşine "Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin” dedikten sonra cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Şahıs, iki çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Aycan Kıncı, gördüğü tedavi sonrası hayata tutunurken zanlı tutuklandı.



Aycan Kıncı ve avukatı

İKİNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Bugün Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşması görüldü. Tutuklu sanık duruşmaya uzaktan görüntülü olarak katılırken Aycan Kıncı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Burak Kıncı’yı, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği gerekçesiyle indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Burak Kıncı

Tartışma kanlı bitti: 70 yaşındaki adam karısını öldürdü Konya'da karısıyla tartışmaya başlayan 70 yaşındaki adam, olayın şiddetlenmesi üzerine eşini öldürdü. Cinayetin ardından karakola giden adam suçunu itiraf edip teslim oldu.

Karısını çalıştığı markette öldürüp, kendini vurdu Antalya'da öfkeli koca dehşet saçtı. Karını çalıştığı markette bıçaklayarak öldüren adam daha sonra kendini av tüfeği ile vurup intihara kalkıştı.

Karısını öldüren itfaiye eri 'polisi arayın' diye bağırdı İstanbul'da itfaiye eri kıskançlık krizine girerek çocuğunun gözü önünde eşini boğarak katletti.Olay sonrası dışarı çıkan zanlı, “Karımı öldürdüm polisi arayın” diye bağırdı.