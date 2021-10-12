Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan şiddetli sağanak ve dolu yağışı uyarılarından sonra Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan doluyla karışık yağış, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesini de vurdu. Bir anda bastıran şiddetli yağış sebebiyle altyapı yetersizliğinden kaynaklı Lüleburgaz İlçesinin yolları adeta suyla kaplandı. Yağış sırasında yollarda sev sokaklarda seyir halinde olan araçlar, adeta dereye dönüşen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. O sırada sokaklarda bulunan vatandaşlarda dolu ve yağıştan kaçarak sığınacak yerler arayışına girdi.

ARAÇLAR ÇUKURLARA SAPLANDI

Yağış sebebiyle yolda seyir halinde bulunan bazı araçlar, çukura saplanarak kontağı kapatmak zorunda kaldı. Çukura saplanan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda vatandaşları uyardı.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA DA AYNI MANZARALAR VAR

Trakya'ya yapılan yağış uyarı sonrasında Edirne merkezde etkili olan yağış nedeniyle yollar suyla kaplanmış, bazı evleri de su bastı. Yine İpsala ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrasında hasat edilmemiş çeltik alanları zarar gördü. Tekirdağ'da ise kayganlaşan yollarda çeşitli maddi hasarlı ve ölümlü kazalar meydana gelirken, Çerkezköy İlçesinde bir anda bastıran şiddetli dolu yağışı sonrasında TESKİ'nin altyapı yetersizliğinden kaynaklı sokaklar göle dönüştü.

Aydın'ı fırtına vurdu: 7 kişi yaralandı Aydın’da etkili olan yağmur ve fırtına sebebiyle Nazilli ve Didim ilçelerinde hasarlar meydana geldi. Konuyla ilgili Aydın Valiliği tarafından yayınlanan rapora göre, Nazilli’de 15 ev ve işyerinde hasar oluştu, 7 kişi de yaralandı. Didim’de ise şans eseri yaralanan olmazken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Meteoroloji'den sağanak, kar ve fırtına uyarısı | 6 Ekim 2021 hava durumu Karadeniz'de sağanak, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde kar, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Kuzey Ege ve Marmara'nın güneybatısında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.