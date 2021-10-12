Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde Marmaris açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

AÇIK DENİZDE SÜRÜKLENDİĞİ BİLGİSİ GELDİ

Yine Marmaris açıklarında gündüz ve öğleden sonra iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik bot içerisinde 18, can salı içerisinde ise 12 düzensiz göçmen açık denizde sürüklendiği bilgisi ulaştı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik ve bot ve can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen toplam 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yunan Sahil Güvenliği 27 göçmeni Türk karasularına itti Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı