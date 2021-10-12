Türkiye Gazetesi

İnebolu ilçesine bağlı Gökçevre köyü Merkez Mahallesi'nde ikamet eden cami imam hatibi Serkan Ada, akşam saatlerinde sobayı yakmak için yanıcı madde kullandı. Sobanın içerisine sıktığı yanıcı jelin patlaması sonucu biranda parladı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi kapladı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen İnebolu itfaiye ekipleri, yanan evi söndürdü. Yangında ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

SAHİBİ ELLERİNİ DE YAKTI

Yangını kendi imkânları ile söndürmek isteyen imam Serkan Ada, ellerinin ve kollarının yanması sonucu yaralandı. Yaralı imam, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kemer'de orman yangını çıktı, ekiplerim müdahalesi sürüyor Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı, olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.

3 katlı binada yangın Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.