Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Adliye lojmanlarında olay meydana geldi. Aydın Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan 53 yaşındaki Aydın Tuncalı, evinde ölü bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Emniyet ekipleri çilingir yardımıyla eve girerken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tuncalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tuncalı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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