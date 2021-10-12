Türkiye Gazetesi

Azimli Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ö., evinin önünden bulunan çalı çırpıları yaktı. İ.Ö., alevlerin elektrik tellerine zarar vermemesi için traktörü ile alevlere müdahalede bulundu.

TRAKTÖR ALEV ALDI

Sıçrayan kıvılcımlarla traktör alev alırken, haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında traktör kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil alev aldı, iş yerine sıçradı Van’ın Özalp ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın dükkana da sıçradı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de büyük hasar oluştu.

Park halindeki iki tırı alev topuna çeviren yangını tır sürücüsünün çıkardığı ortaya çıktı Esenyurt’ta park halinde bulunan iki tırı ve mescidi alev topuna çeviren yangın, sürücülerden biri tarafından ortaya çıkartıldığı öğrenildi.