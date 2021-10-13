Türkiye Gazetesi

Yurt dışına çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı istikametine doğru giden bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası trafik aksadı, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Romanya vatandaşı Anes Echo yönetimindeki E23T315 plakalı alüminyum ve köpük yüklü tırın dorsesinde Kapıkule'ye yaklaşık 6 kilometre kala, Eskikadın köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alevler yükseldi.



YANGIN HEMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Tır sürücüsü ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle tırın tamamına yayılmadan söndürüldü. Sonrasında ise Kapıkule yolunda trafik yaklaşık bir saat süreyle aksarken 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Söndürme ve soğutma çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.



Tırın lastikleri tutuştu, makilik alan yandı, kuru fasulyeler zarar gördü Osmaniye'de meydana gelen olayda tır seyir halindeyken yandı, çıkan alevler makilik alana da sıçradı.



Tanker yandı, facianın eşiğinden dönüldü Samsun'da 26 bin 200 litre dizel akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü.