Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Muratefendi Mahallesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı mahalledeki bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin etrafındaki ahırlara ve diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken vatandaşlar ise kovalarla taşıdıkları su ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

SAMAN YIĞINI KÜL OLDU

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev, 5 ahır, 1 kiler ve bir çok ot ve saman yığını ise kül oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te orman yangını! 5 saat sonra kontrol altına alındı Gaziantep'in Nizip ve Şehitkamil ilçeleri arasındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan yangın 5 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin seferber olduğu yangın yerleşim yerlerine 5 kilometre kala kontrol altına alındı.

Kemer'de orman yangını çıktı, ekiplerim müdahalesi sürüyor Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı, olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.