Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

İleri Sürüş Teknikleri ve Yol Güvenliği Uzmanı Yiğit Dedeoğlu, mıcırlı yollarda nasıl araç kullanılması gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Dedeoğlu "Mıcır, hem ekonomik olması hem de uygulanmasının kolay olması sebebiyle yerel yönetimler tarafından çok fazla tercih ediliyor. Bu, uzun yıllardır bir problem ve binlerce vatandaşımız da trafikte bu yüzden hayatını kaybetti. Sürüş güvenliği açısından baktığımızda, gevşek zeminlerin hepsi tehlikelidir. Mıcırlı yol, stabilize yol veya toprak zemin, sürücüler için yol güvenliğini bozan ve tehlike oluşturan unsurlar. Ayrıca, sadece zemin üzerinde değil, banket tarafında bulunan mıcırların da tehlike oluşturduğunu biliyoruz” dedi.

TUTUNMA KAYBI UYARISI

Yiğit Dedeoğlu "Afyonkarahisar'daki kazada şoförün hızlı gittiği iddia ediliyor. Sürücülerin böyle zeminlerde çok daha yavaş araç kullanmaları gerekiyor. Ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaları lazım… Özellikle virajlara girerken süratlerini düşürmeliler. Bu yollarda normal asfalta göre çok daha fazla tutunma kaybı söz konusu. Örneğin, asfalt yüzeyinde 50 metrede durabiliyorsak, böyle yollarda 90-100 metrede ancak durabiliyoruz. Bu, hıza bağlı olarak da katlanarak artıyor" diye konuştu.

Yollardaki büyük tehlike! Bu kaçıncı mıcır faciası? Afyonkarahisar'da önceki gün öğrencileri taşıyan minibüs, mıcır yüzünden devrildi; 5 çocuk öldü. Mıcır, geçmişte birçok ünlü ismin de hayatına mal oldu.

Afyonkarahisar'daki 5 öğrencinin öldüğü kazada sürücüye şok suçlama Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde dün yaşanan kazada beş çocuk öldü. Tutuklanan sürücü Adallettin T'nin kaza anında hızlı gittiği ve aracının kapısını iple bağladığı iddia edildi. Ayrıca öğrencilerin yakınlarının kendisini "Bir gün bu çocukları öldüreceksin" diye uyardığı öğrenildi.

Afyon'da öğrenci servisi yoldan çıkt: 5 ölü, 5 yaralı Afyon'un İşcehisar ilçesinde, okul servisi kontrolden çıkarak ikiyi bölündü. 5 öğrenci hayatını kaybederken 5 öğrenci de yaralandı. Kazayı 800 metre koşarak köye haber veren çocuğun, hayatını kaybeden öğrencilerden 14 yaşındaki Melisa Demirel’in kardeşi olduğu öğrenildi.