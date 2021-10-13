Türkiye Gazetesi

Ümraniye Necip Fazıl Mahallesinde gerçekleşen olayda 19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferini yapan İETT şoförü Çekmeköy Sapağı durağına geldiğinde otobüsü durdurarak psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyleyerek vatandaşların otobüsten inmesini istedi. Otobüsten inmeyen vatandaşlara ‘aşağı inin devam etmiyorum’ diyerek çıkıştı. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

“BANA MI VERGİ VERİYORSUN?”

Otobüsten inmek istemeyen bir yolcunun İETT şoförüne ‘benim vergimle gidiyorsun’ demesi üzerine vatandaşa kızan İETT şoförü “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi? Benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun? Öldürecek misiniz beni” şeklinde bağırdı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma otobüstekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

İETT şoförü yolcuları indirip böyle yakaladı! E-5 karayolu Büyükçekmece’den Avcılar İstikametine ilerleyen bir sürücü önce İETT aracına çarptı, sonra ise makas atarak ilerlemeye devam etti. Yolcuları indirerek genç sürücünün peşine düşen İETT Sürücüsü ise, yakaladığı sürücünün kaçmasını engellemek için önüne kırıp demir bariyerlerin arasını sıkıştırarak durdu.