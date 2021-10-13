Türkiye Gazetesi

Adana Yüreğir'de 2 yıl önce eşinden boşanan Songül K., 9 yaşındaki oğlunu da yanına aldı. Bir restoranda bulaşıkçılık yapan Songül K.'nın işte olduğu sırada 9 yaşındaki oğlu Berat C. G. de 19 yaşındaki üst kat komşuları Anıl S. ile birlikte sulama kanalı kenarına gitti.

KÜÇÜK ÇOCUK SULAMA KANALINDA KAYBOLDU

Birkça saat sonra ise Anıl S. polisi arayarak küçük çocuğun sulama kanalına girerek gözden kaybolduğunu bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerle birlikte su kanalında küçük çocuğu arayan Anıl S. polislere, "Berat, Anıl abi beni kurtar diye bağırdı ben de yardım çağırmaya koştum” diye bilgi verdi.

Saat 22:00 sıralarında ise su altı polisleri Berat C. G.'nin cansız bedenini sulama kanalında buldu. Görgü tanığı olarak ifadesine başvurulan Anıl S. de küçük çocuğun suya girdiğini ölümünden haberinin olmadığını belirttikten sonra serbest kaldı. Ardından da aileye taziye ziyaretinde bulunarak anneye başsağlığı diledi.

Anıl S. küçük çocuğun kaybolduğu ihbarını yaptıktan sonra polislerle beraber arama çalışmalarına katılmıştı.

ANNENİN ŞÜPHESİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak durumdan şüphelenen anne Songül K. oğlunun kendisinden habersiz sulama kanalına gitmeyeceğini ve kanala girmeyeceğini düşünerek Anıl S.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri geriye dönük güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Görüntülerde küçük çocuğun en son Anıl S. ile birlikte kanala gittiğini tespit eden ekipler 19 yaşındaki komşuyu tekrar gözaltına aldı. Anıl S. sorgusunda önce cinayeti inkar etse de daha sonra vicdan azabı çekerek olayı itiraf etti.

BİBERLERİNİ KOPARTTIĞI İÇİN SİNİRLENMİŞ

Anıl S. itirafında Berat C. G. ile arkadaşlığı olmadığını belirterek, "Berat, taşındığımız günden beri beni gördüğünde küfür ederdi. Olay günü apartmanın bahçesine dikerek yetiştirdiğim biberleri kendisi yetiştirmiş gibi kopartarak yedi. Çok sinirlendim ama bir şey demedim. Bu esnada kanal kenarına nane toplamaya gidecektim. Kendisine ‘Sende gelecek misin?’ diye sordum. Oda bana ‘Kanala da gireceğiz o zaman’ dedi. Daha sonra Berat’la kanal kenarına gittik. Berat, üzerini çıkarmadan akan suya girdi. Elleriyle betonu tutuyordu. Başı ve elleri hariç vücudunun tamamı suyun içerisindeydi” dedi.

"HAKARET ETMESEYDİ NANE TOPLAYIP DÖNECEKTİK"

Berat'ın kendisine suya girmediği için hakret ettiğini söyleyen Anıl S., "Berat’ın elleriyle betonu tuttuğu yere gidip çömeldim. Her iki elimle Berat’ın ellerine dokunarak betonu bırakmasını sağladım. Bir müddet suyun üzerinde çırpındı. Çırpınırken ‘Anıl ağabey beni kurtar’ diye bağırdı. Panikledim. Çocuk çırpınarak suya gömüldü. Korktum ve yardım çağırdım. Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldım. İlk ifademde gerçekte hiç olmayan ‘Kaan’ adında birisini uydurdum. Berat’ın yüzme bilmediğini biliyordum. Ben yüzme biliyorum ama kanalda hiç yüzmedim. Berat’ın ölümüne sebep olduğum için pişmanlık yaşamaya başladım. Vicdan azabı çektiğim için itirafta bulundum. Berat’ın bana küfretmesi sinirlerimi bozuyordu. O günde bana hakaret edince eline dokunup betonu bırakmasını sağladım. Berat’ı öldürmek için davet etmedim. Hakaret etmeseydi yüzüp nane topladıktan sonra eve dönecektik” diye suçunu itiraf etti. Anıl S., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

“OĞLUM BENİ KURTAR DEMİŞ”

Acılı Songül Kılıç, “Olaydan 4 gün sonra kendime geldiğimde içimde bir kuşku oluştu. Karakola gidip şikayetçi oldum. Oğlum bahçede oynarken alıp götürmüş. ‘Gel seni sulama kanalına götüreyim ve orada kafanı soğuk suya gömeyim kendine gelirsin’.demiş. Sonra da oğlumu onun öldürdüğü ortaya çıktı. Oğlumu suyun içerisine katmış ve ellerini bıraktırmış. Oğlum bağırmış “Anıl abi beni kurtar” diye ama kurtarmamış. Bir insan hayvana bile bu kadar merhametliyken, o oğluma bunu yapmış. 3 aydır ben zaten ölüyüm. Berat benim boğazımda ki son nefesim, oğlum, her şeyimdi. Ben oğlumu babasız büyütüyordum zaten. Oğlumun mevlidine gelip utanmadan başsağlığı dilediler. Babasıyla gelip başköşede otururdular. Bana bu dünya da cehennemi yaşattılar, dilerim ionlar da iki dünyada da cehennemi yaşarlar” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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