Türkiye Gazetesi

Kağıthane Çağlayan’da bulunan bir börekçide dışarıdan aldığı kahvaltılık malzemeyle kahvaltı yapmak isteyen C.Y.’yi fark eden iş yeri sahibi E.Y. “dışarıdan yiyecek getiremezsin” uyarısında bulunarak, C. Y.’yi iş yerinden göndermeye çalıştı. İkili arasında çıkan tartışmada börekçi E.Y. tartıştığı C.Y.’nin gözüne yumruk atması sonrası müşteriler araya girerek C.Y.’yi olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir süre sonra A.R. ve Ö.A. ile börekçiye geri dönen C.Y., E.Y.’yi sopayla başından yaraladı. Tarafların arasında yaşana kavgaya mahalleli ve börekçide bulunan müşterilerinde dahil olmasıyla tartışma meydan savaşına döndü.

BÖREKÇİDE ÇIKAN KAVGADA TEKME VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Çevre esnafında karıştığı ve sandalye, bıçak, kürek, yumruk, tekme ve sopalar havada uçuştuğu kavgada ortalığın savaş alanına döndü. Neye uğradığını şaşıran C.Y. ve yakınları kalabalığın elinden kurtulmaya çalışırken başarılı olamayınca yanlarında getirdikleri tabanca ile havaya ateş açtı. Korkuyla vatandaşlar sağa sola kaçışırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen Kağıthane polisi, C.Y ile yanında gelen A.R. ve Ö.A.’yı tespit ettikten sonra kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Kağıthane’de börekçide yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

7 ayrı suçtan aranan hırsız börekçide kahvaltı yaparken yakalandı Samsun’da 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs börekçide kahvaltı yaparken yakalandı. Tutuklanan şahsın adliye çıkışı, “Biz hiç bir zaman yıkılmadık. Kötü işlerle de işimiz yok” sözleri dikkat çekti.