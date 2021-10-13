Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli Global English Editing dünya genelince en çok kitap okuyan ülkeleri sıraladı.

HİNDİSTAN İLK SIRADA

Hindistan’ın haftalık 10 saat 42 dakika ile zirvede yer aldığı listede, Tayland haftalık 9 saat 24 dakika ile ikinci, Çin haftalık 8 saat ile üçüncü sırada yer buldu. Kitap okuma endeksi, bireylerin haftalık olarak okumaya harcadığı zaman dilimini esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra, gazete, dergi ve çevrimiçi içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal araştırma ve puanlama kapsamında yer alıyor.

TÜRKİYE 18 . SIRADA

İlk on içerisine giren diğer ülkeler ise sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor. Türkiye ise kitap okumaya ayırdığı vakitle listenin 18'inci sırasında bulunuyor.

Kütüphaneye gidenler azaldı, kitap okuma oranı ise yükseldi Düzce’de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma süreleri kısıtlanan vatandaşlar, evdeki vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle zamanlarının büyük bölümünü evlerinde geçiren vatandaşların kitap okuma alışkanlığında büyük artış gözlenirken, kütüphaneye gelen okuyucuların sayısında ise azalma yaşandı.

Türkiye kitap okumada Avrupa ülkelerini geride bıraktı Eurostat verileri Türklerin birçok Avrupa ülkesi vatandaşından daha fazla kitap okuduğunu ortaya koydu.