Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 3. doz için Turkovac çağrısı yaptı.

"TURKOVAC SERİ ÜRETİME GEÇSİN"

Bakan Koca, "Turkovac'ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli. Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin" dedi.

Bakan Koca: Turkovac, Sinovac'tan daha iyi koruyor Aşılama oranında yüzde 80'e ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Turkovac'ın koruyuculuğu, Sinovac'tan daha fazla. Aşının Faz 3 çalışması 40 merkezde başladı” dedi.

Turkovac 3'üncü fazda: Yerli aşıda her şey yolunda Yerli aşı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çalış, çalışmaların çok güzel gittiğini ve en kısa sürede TURKOVAC’ın Türk halkıyla buluşacağını ifade etti.

TURKOVAC’ta gönüllü 1,5 milyonu aştı Yerli aşı TURKOVAC’la ilgili üçüncü faz denemeleri ile hatırlatma dozuna yönelik etkinlik çalışmalarında sona gelinirken, gönüllü olmak isteyenlerin sayısı 1,5 milyon kişiyi aştı.