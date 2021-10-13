Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Gülbahar Hatun Mahallesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan öğrenciler kediyi buldukları yerden çıkaramayınca çareyi not yazmakta buldu. Otomobilin camına ‘Arabada kedi var’ yazısı asarak okullarının yolunu tuttu. Kedi miyavlamasına duyan vatandaşlar yazılı notu görünce polis ve itfaiye ekiplerine olayı ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için harekete geçti.

KAPUTTAN ÇIKAN KENDİ BAŞKA BİR KAPUTA GİRDİ

Kedinin girdiği otomobilin sürücüsüne ulaşamayan trafik ekipleri, otomobilin arka kapısının açık olduğunu fark etti. Otomobilin kaputunu açan itfaiye eri, kedinin gizlendiği yere elini uzatamayınca oksijen tüpünün vanasını açarak saklandığı yerden çıkması sağlandı. Sesten korkarak kaputtan çıkan kedi başka bir otomobilin motor kısmına girdi. Otomobillin sahibine ulaşılarak kaput açıldı. Kendini kurtarmak isteyenlerden kaçan kedinin iki aracın daha motor kısmına girmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir vatandaş tarafından yakalanan kedi hayvansevere teslim edildi.

Denize düşen yavru kedi bez parçasıyla kurtarıldı Antalya’da kayalıklardan denize düşen yavru kedi, bir otelin güvenlik personeli tarafından denize uzatılan bez parçasıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.