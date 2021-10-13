Türkiye Gazetesi

Adapazarı İlçesi D-650 Karayolu Yeni Atatürk Stadı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi istikametine seyir halinde olan otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole düştü. Meydana gelen kazada, Melek Buncuk (45), S.K. (21) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Buncuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.