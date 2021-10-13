Saat 21.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde olay yaşandı. Uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Dur, ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler ise polise ateş açarak kaçmaya başladı.
POLİS BACAĞINDAN YARALANDI
Şüphelilerin tabancayla ateş etmesi sonucu bir polis memuru sol bacağından vurularak yaralandı.
Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaçan şüpheliler üzerine geniş çaplı araştırma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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