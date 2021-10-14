Türkiye Gazetesi

Antalya'da 5 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dudlubahçe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Seray Karabulut mutfakta yemek yaptığı esnada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Komşular, alevleri görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Ardından tüm bina sakinleri binayı boşalttı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde içerde bulunanlar yara almadan çıkarıldı. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonunda söndürüldü.



3 katlı binada yangın Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.



Yangın bir evi kül etti Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.