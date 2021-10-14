Datça açıklarında seyir halinde iken makine arızası nedeniyle içinde 2 kişi bulunan 14 metrelik tekne sürüklenmeye başladı.
TEKNE BODRUM MARİNAYA YANAŞTIRILDI
Teknede bulunanların yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 14 metrelik tekne Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.
Çanakkale açıklarında yakıtı azalan tekne kurtarıldı Çanakkale açıklarında yakıtının azaldığı öğrenilen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bir günde iki kere yangın çıkan tekne battı Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde yangın çıkan lüks bir tekne, gece saatlerinde yeniden alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahale ettiği ve yaklaşık 3 saat süren yangın sonrası tekne küle dönerek battı.