Türkiye Gazetesi

İstanbul’un trafik problemi her geçen büyürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımını durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli’yle ilgili konuştu. İmamoğlu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek projeyle ilgili “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” dedi.

İmamoğlu’nun, bitirilmesi hâlinde Taksim, Kabataş, Kâğıthane, Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy bölgelerindeki trafiği rahatlatacak projeyle ilgili yaptığı bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı “AK Parti döneminde yapımı hızla devam eden projede, tünelin 1.400 metrelik kısmının imalatları tamamlanmıştı. Bugüne kadar da yaklaşık 220 milyon TL’lik yatırım yapılmıştı. İstanbul trafiğine âdeta can suyu olacak, özellikle maç günlerinde sıkışan trafiğe nefes aldıracak proje; CHP’li İBB yönetimi tarafından durduruldu” dedi.

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