Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı ile Dilek D. arasında akıl almaz bir olay gerçekleşti. Dilek D. idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde erkek arkadaşıyla kaldığı apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek D.’nin çığlıkları üzerine yardıma gelen çevredeki vatandaşlar Avcı’nın aracın altında kaldığını gördü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İFADESİ GÖRÜNTÜLERLE ÖRTÜŞMEDİ

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri Dilek D’nin ilk ifadesi ile çevreden topladığı güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti. Alkolün etkisindeki Dilek D’nin ifadesine göre çiftin kavga ettiği olay anında Avcı’yı fark etmediğini söylediği öğrenildi.

BİLEREK ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D’nin araca tutunan Avcı’yı birkaç metre sürüklediği ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Dilek D., gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Avcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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