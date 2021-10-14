Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinre göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 İLDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK KARADENİZ'DE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29

Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısı | 12 Ekim 2021 hava durumu Meteoroloji Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak beklendiğini; Marmara ve Karadeniz'de sabah saatlerinde sis ve pusun da etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı | 11 Ekim 2021 hava durumu Meteoroloji'den alınan bilgire göre Çanakkale ve Trakya bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'nin günlük hava tahminlerine göre, bugün 10 ilde sağanağın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey bölgelerde zaman zaman orta kuvvette eseceği uyarısında bulunuldu.