Türkiye Gazetesi

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir köyde gece saatlerinde bir kurt, koyun dolu ağıla baskın gerçekleştirdi. O anlar ise saniye saniye kameralara kaydedildi.

10 KOYUNU TELEF ETTİ

Ağıla giren kurt, sürünün içerisindeki bir koyunu boynundan yakaladı. Kısa süre içeresinde koyunu telef etti. Ardından sürüdeki başka bir koyunu da telef etti. Sonrasında yeniden sürünün içerisine giren kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti.

SALDIRILARI ÖNLEMEK İÇİN GÜVENLİK KAMERASI TAKDIRDILAR

Bölgede hayvanlık yapan vatandaşlar, saldırıları önlemek için güvenlik kamerası taktırdıklarını ancak yine de kurtların ahıra girmeye devam ettiğini belirtti.

Koyun sürüsüne kurt saldırdı

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