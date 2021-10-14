Türkiye Gazetesi

Erdemli ilçesinde yabancı uyruklu bir vatandaşın evinde avlanması yasak olan beyaz şahin beslediğini tespit eden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçti.

19 BİN 154 LİRA CEZA KESİLDİ

Jandarma ile birlikte evde yapılan aramada bir beyaz şahin ayaklarından bağlanmış halde bulundu. Yabancı uyruklu şahsa av koruma kanunu gereğince 19 bin 154 lira idari para cezası uyguladı.

ŞAHİN DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, “Rutin yaptığımız koruma kontrol çalışması esnasında Dağlı Mahallesi Gönükara mevkisinde yabancı uyruklu vatandaşta beyaz şahin tespit ettik. Bunu kendilerinden aldık. İdari yaptırım ve para cezası uyguladık. Kontrollerini yaptıktan sonra şahinimizi doğal ortamına tekrar bırakacağız” dedi.

Yapılan kontrollerde beyaz şahinin sağlık durumunun iyi olduğu, bakımının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kanada'da ayıları besleyen kadına rekor ceza! Kanada'da bir kadın düzenli olarak ayıları beslediği için mahkeme tarafından 60.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Sokak köpeğini besleyen hayvansevere ölümle tehdit! Beykoz’da hayvansever Musa Söğütlü, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle, komşusu tarafından tehdit edildi. Komşusunun Musa Söğütlü’nün kapısına dayanarak tehditler savurduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Pitbull besleyen kişiye 38 bin lira ceza kesildi Zonguldak'ta tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull besleyen kişiye 38 bin 252 lira para cezası kesildi.