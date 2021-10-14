Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş'ta otoparka gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı 22 yaşındaki Arda İ.'yi bıçaklayan sanık Mutlu C. Y. yargılandığı davada ‘silahla kasten adam yaralama’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HAKİM "DERS OLSUN" DEDİ

Mahkeme başkanı, kararın açıklanmasının ardından sanığa, "Her trafik tartışmasında bıçak alan birine zarar verecek olsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. 1-2 kere kornaya basın gidin. Bu olay, bundan sonra böyle şeylere yeltenecek olanlara ders olsun" dedi.

"KİMSEYİ NE ÖLDÜRMEK NE DE YARALAMAK İSTEDİM"

Sanık Mutlu C. Y. ise savunmasında, "Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim. Suçsuzum. 14 ay haksız yere tutuklu kaldım, beraatımı talep ediyorum’’ dedi. Kararın ardından son sözü sorulan sanık Mutlu C. Y. "Başıma gelen bu olaylardan son derece üzüntü duyuyorum. Bilmeden yaralamaya sebebiyet verdiğim için, tamamen korkutma amaçlı elimde olan çakının vücuda temas etmesi sonucu gerçekleşen olay için üzgünüm’’ diyerek beraatını talep etti.

Sanık Mutlu C. Y. aracındaki Arda İ.'ye açık camdan saldırarak bıçaklamıştı.

Mahkeme heyeti, sanık Mutlu C. Y'nin, eyleminin ‘silahla kasten yaralama’ suçu kapsamında kaldığını belirterek, 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Cezanın açıklanmasının ardından Mahkeme Başkanı Utku Ercan, "Pişman olduğunu düşünmüyoruz, bu yüzden takdir indirimi uygulamadık, haksız tahrik indirimi de uygulamadık. Her trafik tartışmasında bıçak alan birine zarar verecek olsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. 1-2 kere kornaya basın gidin. Bu olay, bundan sonra böyle şeylere yeltenecek olanlara ders olsun'' ifadelerini kullandı.

Bıçaklanarak ağır yaralanan Arda İ. ispanyol'da okuyordu, pandemi nedeniyle İstanbul'a gelmişti.

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