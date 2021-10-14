Türkiye Gazetesi

Kehler köyü Bulamaç Mahallesi'nde olay meydana geldi. Yaşar Aşkın isimli vatandaşa ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Antalya'da korkutan yangın Antalya'da 5 katlı apartmanın en üst katında mutfakta yükselen alevler nedeniyle yangın çıktı. Korkutan yangın mahalleliyi sokağa döktü.