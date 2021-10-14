Türkiye Atletizm Federasyonu, milli atlet Zekeriya Akdoğan'ın vefat ettiğini duyurdu. Federasyon, Akdoğan'ın ölüm sebebinin Covid-19 olduğunu belirtti. Milli atletin, virüsle verdiği 17 günlük mücadeleyi kaybettiği aktarıldı. Cenaze, yarın Konya Kurtuluş Mezarlığı'nda defnedilecek. 1966 yılında Konya'da doğan Akdoğan, yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda önemli başarılar elde etmişti.
Anne oğul 2 saat arayla koronadan öldü Malatya'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak korona virüs teşhisi konan anne ve oğlu 2 saat arayla hayatını kaybetti.
Emekliliğine günler kala koronadan hayatını kaybetti Balıkesir Devlet Hastanesi'nde görev yapan 48 yaşındaki hemşire Medine Gündüz, emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanırken koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Eski milli atlet koronaya yenildi
Eski milli atletlerden Zekeriya Akdoğan, yakalandığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Atletizm Federasyonu, milli atlet Zekeriya Akdoğan'ın vefat ettiğini duyurdu. Federasyon, Akdoğan'ın ölüm sebebinin Covid-19 olduğunu belirtti. Milli atletin, virüsle verdiği 17 günlük mücadeleyi kaybettiği aktarıldı. Cenaze, yarın Konya Kurtuluş Mezarlığı'nda defnedilecek. 1966 yılında Konya'da doğan Akdoğan, yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda önemli başarılar elde etmişti.
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