Türkiye Gazetesi

Söke’den Aydın istikametine gitmekte olan özel bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şerit değiştirerek, karşı yönden gelmekte olan ticari araca çarptı. Sebze yüklü kamyonetin de karıştığı üç araçlı kazada karşı şeride geçen otomobil alev aldı ve yanmaya başladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye amirliğine bağlı ekipler bir yandan araç yangını söndürmeye çalışırken, itfaiyenin kurtarma ekibi de araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için çaba gösterdi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Emniyet ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı karayolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralanan üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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