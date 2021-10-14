Samsun Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi, Akbalık Sokak'ta oturan Bülent Cenikli'ye (44), nisan ayının başında eşi Ayşe Cenikli'ye (39) şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı verildi. İki haftadır evine gidemeyen şahıs, 27 Nisan sabahı yaşadıkları sokakta pusuya yattı. İşe gitmek için evden çıkan eşini, apartmanın girişinde kurşunladı. Kafasından vurulan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
İKİNCİ DAVADA KARAR ÇIKTI
Zanlı, tabancasıyla birlikte polise teslim oldu. Tutuklanan şahsa Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Sanık, eşini tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bensu Narlı'nın katil zanlısına müebbet Muğla'da Bensu Narlı'yı av tüfeğiyle öldüren katil zanlısı ile kendisine yardım ve yataklık eden şahsın cezası belli oldu.
Eşini kızının önünde katleden cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet Çanakkale'de boşanmak üzere olduğu eşini kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren Aydın Kökoğlu (47), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.