Dörtyol ilçesinde Şehit Ayhan Say Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Havvanur Karayiğit dün sabah Rabat Mahallesi’ndeki evinden “Okula gidiyorum” diyerek çıktı.
Bir daha eve dönmeyen kızın ailesi polise başvurdu.
2 gün geçmesine rağmen Karayiğit'ten haber alınamazken, polis ekipleri kızın bulunması için çalışma başlattı.
15 gündür kayıptı: Acı haber geldi Kastamonu'da 5 gündrür kendisinden haber alınamayan genç, evinde ölü olara bulundu.
2 gündür kayıp olan 65 yaşındaki adam metruk binada ölü bulundu Elazığ’da kayıp olaran aranan 65 yaşındaki yaşlı adam metruk bir binada ölü bulundu.