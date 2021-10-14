Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan iki araç içerisinde düzensiz göçmen taşındığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından takibe alınan iki otomobil, düzenlenen operasyonla durduruldu.

8 GÖÇMENİN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İki otomobil içerisinde yapılan kimlik kontrolünde 8 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi.

Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Marmaris'te 10 göçmen daha kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelen ihbar üzerine ekipleri bölgeye hareket etti. Saldaki 10 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Tır şoförleri İpsala sınır kapısında göçmen nöbeti tutuyor! Edirne İpsala sınır kapısında 5 kilometreye uzanan tır kuyruğunda tır şoförleri araçlarının başında göçmen nöbeti tutuyor.