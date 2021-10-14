Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulunda taşımalı öğrenim gören öğrenciler öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde müşahede altına alınan 9 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Okul dışında satılan tavuklu pilav öğrencileri zehirledi Manisa'nın Gördes ilçesinde 19 öğrenci yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi.
Mevlit pilavı yediler, zehirlendiler Tekirdağ'da 15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin hepsinin mevlitte dağıtılan pilavdan yediği ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da, zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı
14.10.2021 - 23:10 | Son Güncelleme: 14.10.2021 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde taşımalı eğitim gören 9 öğrenci, yediklerinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulunda taşımalı öğrenim gören öğrenciler öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde müşahede altına alınan 9 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Etiketler : afyon,haberler,zehirlendi,
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