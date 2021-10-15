Gece saatlerinde Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik unsurları bölgeye kurtarma botu sevk etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
TEM'de 2 otomobil durduruldu, 8 düzensiz göçmen yakalandı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobil içerisinde 8 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Yunan unsurları acımadı, 67 düzensiz göçmeni ölüme itti İzmir'in Menderes, Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 67 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.