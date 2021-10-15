Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'ta gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın doğalgaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan hurda ve kağıt yığınları nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sirayet etti. Binada bulunan vatandaşlar korku ve panikle sokağa döküldü.

İKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangınının büyümesiyle birlikte alevler kısa sürede binanın 1'inci ve 2'nci katındaki daireleri sardı. Binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye olurken yangın yandaki binalara sıçramadan itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda binada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Gaziantep'te orman yangını! 5 saat sonra kontrol altına alındı Gaziantep'in Nizip ve Şehitkamil ilçeleri arasındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan yangın 5 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin seferber olduğu yangın yerleşim yerlerine 5 kilometre kala kontrol altına alındı.