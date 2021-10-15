Türkiye Gazetesi

Dalgıçlar tarafından denizin dibinden çıkarılan deniz süngerleri, omurgasız hayvanlardandır. Suyu içine alıp filtre eden süngerler, içlerine takılan mikroorganizmaları yiyerek suyu temizlerler. Günümüzde unutulsa da hala ev temizliğinde ve cilt temizliğinde deniz süngeri tercih edenler de olmaktadır. Burs Tuzpazarında 47 yıldır aktarlık yaparak dükkanında deniz süngeri satan İsmail Hakkı Ispartalı deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söylüyor.

AKNEYİ VE SİVİLCEYİ YOK EDİYOR

Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Bu sünger bize Bodrum'dan geliyor. Bodrum'da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor. Daha sonra işleniyor. Deniz süngerinin değeri pek bilinmiyor. Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor. Ciltteki ölü hücreleri ve bakterileri temizliyor. Akneyi ve sivilceyi yok ediyor. Vücuttaki statik enerjiyi alıyor" dedi.

MUTFAK TEMİZLİĞİNDE KULLANILIYOR

Deniz süngerinin 10 yıl dayandığını anlatan Ispartalı, "Deniz süngerinin 10 yıl kullanım ömrü var. Sert ve delikli yapısından dolayı ev ve cilt temizliğinde rahatlıkla kullanılıyor. Yüzeyler üzerindeki kurumuş ve inatçı kirleri ve lekeleri kolaylıkla söküp atıyor. Bu sebeple mutfak temizliğinde kullanılıyor" şeklinde konuştu.

“FİYATI PAHALI SANILABİLİR FAKAT 10 YIL KULLANILIYOR”

Fiyatının pahalı olmasının sebebini, deniz dibinden çıkarılmasının zor olmasına bağlayan Ispartalı, "Kilosunu 4 bin liraya satıyoruz. Ufak bir parçasının fiyatı 50 ila 100 lira arasında değişiyor. Fiyatı pahalı gibi sanılabilir, fakat en az 8-10 yıl kullanılabiliyor'' dedi.

İstanbul’da dehşet anları: Genç kadını sünger kurtardı Kağıthane’de kayınpederine misafirliğe gelen 30 yaşındaki bir kadın, pencerenin camlarını sildiği esnada 3. kattan aşağıya düştü. İş yerinin tabelasına çarptıktan sonra süngerlerin üstünden sekip yere savrulan kadın ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.