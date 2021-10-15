Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde Otak sokak üzerinde gerçekleşen olayda yolda yürüyen 12 yaşındaki A.H.’yi bir kişi durdurarak telefonunu kullanmak istedi. Telefonu kullanmak için alan şahıs, telefonu kısa süre sonra getireceğini söyleyerek A.H.’nin yanından ayrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre bekleyen 12 yaşındaki A.H. telefonunu alarak uzaklaşan şahsın gelmemesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın üzerine olay yerine gelen ekipleri telefonu alarak kayıplara karışan şahıs için yakalama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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