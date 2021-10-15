Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Kestel ilçesinde yangın çıktı. Elyaf ürünlerin olduğu tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri ile 112 ekipleri olay yerine gönderildi. Çıkan büyük yangında fabrikadan yükselen alev ve dumanlar çevreden görüntülendi. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyürken alev alev yanan fabrika havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, işçiler ise içerdeki malları tahliye etmeye çalıştı.

BİR HAFTADA İKİNCİ YANGIN

Aynı ilçede geçtiğimiz hafta bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.