Türkiye Gazetesi

İsyan ettiren bir kadın cinayeti haberi de Samsun'dan geldi. 18 yıllık kocasından gördüğü şiddete dayanamayan kadın, uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karar gözü dönmüş kocayı durdurmaya yetmedi. 2 çocuk annesi kadın, cani kocası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

APARTMAN GİRİŞİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Akbalık Sokak'ta 28 Nisan sabah saat 07.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Cenikli'ye (44) 'eşine şiddet uyguladığı' iddiasıyla evden uzaklaştırma kararı verildi. 15 gündür evden ayrı yaşayan Bülent Cenikli olay sabahı evine giderek işe gitmek için evden dışarı çıkan eşi Ayşe Cenikli'ye (39) apartmanın girişindeki merdivenlerden inerken kurşun yağdırdı.



CİNAYETTEN SONRA TESLİM OLDU

Kafasından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Cenikli, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Bülent Cenikli olay yerinden yaya olarak kaçıp Irmak Polis Merkezi'ne giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bülent Cenikli hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ikinci ve son duruşmasında Bülent Cenikli mahkemece eşini tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sokak ortasında kadına şiddet: Tepki gösteren kadınlara da saldırdı Eskişehir'de gözü dönmüş bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tekmeleyerek darp edip başını sert biçimde yere vurmasına neden oldu.

Evinde öldürülen genç kadının cinayetinde yeni gelişme! İzmir’de İlkay Ateş tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen Sena Altan cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Seneye evleneceği öğrenilen genç kadının, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi.