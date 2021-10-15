Türkiye Gazetesi

Yalova’da Dere Mahallesi Kurtulmuş Caddesi’nde dedesinin evinde yaşayan Erdem Sami ve Deniz Şençiçek kardeşler, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmadığı ileri sürülen ve şizofren tanısı konulan amcaları 36 yaşındaki Fuat Şençiçek ile aynı odada kalıyordu. Amca Şençiçek, 6’ncı sınıf öğrencisi olan Erdem Sami’yi gece uyuduğu sırada kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Daha sonra ise kendini bıçaklayan amcanın seslerini duyan dede, uykusundan uyanarak odaya girdi.

ŞİZOFREN AMCA TEDAVİYİ REDDETMİŞ

Torununu kanlar içinde gören dede, 112'yi aradı. 12 yaşındaki Erdem Sami hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Fuat Şençiçek ise özel bir hastanede tedavi olduktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. 36 yaşındaki amca Fuat Şençiçek, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 yaşındaki Erdem Sami Şençiçek'in dedesi yaşadığı olayı şu şekilde anlattı; “Sesi duyduk fırladık yataktan şoke olduk. Bir de baktık kanlar içerisindeler. Amcası hastaydı Ama birbirlerini çok severlerdi. Ne olduysa işte hiç bilinmeyen şekilde çocuğa saldırdı. Tedavi görmüştü. Sonra tedaviyi reddetmişti. Doktora gitmiyordu. Bir hap kullanıyordu onu da bıraktı. Ne kadar sureyle bıraktığını da bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı Bursa'da evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen şizofreni hastası Akgül. Y. hakkında 8 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.