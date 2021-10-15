Türkiye Gazetesi

1 Eylül'de balık sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar denizden ekmeğini çıkarmaya başladı. Boğazda lüfer avına çıkan balıkçıların nasibine bu defa hiç beklenmedik bir şey takıldı. Yaklaşık 60 yıldır İstanbul Boğazı'nda görülmeyen kılıç balığı, Sarıyer Büyükdere açıklarında İstanbullu balıkçıların ağlarına takılıp ortaya çıktı.

YAKALANMASI EN ZOR BALIK TÜRLERİNDEN

44 yıldır balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce balık avlamak için İstanbul Boğazı'na açıldı. 63 yaşındaki Şengül ve arkadaşları Sarıyer Büyükdere açıklarında lüfer avlamak için denize ağlarına bıraktı. Bir süre sonra ağı denizden çıkaran Şaban Şengül ve arkadaşları gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Yakalanması en zor olan balık türlerinden olan kılıç balığı, ağa takılmıştı. 60 yıl aradan sonra balıkçıların ağına takılan dev kılıç balığı tekneye çekildi. Şaşkınlığın ardından büyük sevinç yaşayan balıkçılar 50 kilo ağırlığında olan kılıç balığıyla fotoğraf da çekerek o anı unutulmaz kıldı.



"EGE'DE VAR AMA BURADA 60 SENEDİR GÖRÜLMEDİ"

60 yıldır bu balığı görmediğini söyleyen reis Şaban Şengül, “Biz 1978’den beri gırgır balıkçılığı yapıyoruz. Büyükdere'de lüfer avlamak isterken tesadüfen ağın içinden kılıç balığı çıktı. Biz de önemsemedik. Böyle telaş da yapmadık ama bu zamana kadar böyle balık tutulmadı. Ama herhalde 60 sene falan diyorlar. Ben çocukluğumda hiç hatırlamıyorum kılıç balığını. Vallahi ben gerçeğini söylersem böyle bir balık hiç tutulmadığı için şaşırdık. Arkadaşlara da söyledik ya kılıç balığı ağda geldi falan. Onlar da şaşırdı nasıl olur diye. Demek ki böyle oluyormuş . Kılıç balığını lüferle beraber balıkhaneye gönderdik. Balık halinde tabii mezat oldu. Ege'de var ama burada hemen hemen 60 senedir hiç görülmedi" şeklinde konuştu

Marmara'da balık bolluğu! Birkaç saatte 600 ton... Müsilajın sona ermesiyle , Marmara denizinde balık bolluğu yaşanıyor Gemlik körfezi'nde balıkçılar, büyük teknelerle 600 ton hamsiyi saatler içinde yakaladı.

Marmara'dan çıkan balık yenilir mi? Uzmanlar araştırdı TÜBİTAK projesi kapsamında İÜ Su Bilimleri Fakültesinden oluşan bir ekip müsilajın Marmara Denizi’ndeki balıklara ve halk sağlığına etkisini araştırmaya başladı. Açıklanan ilk verilere göre, hamsi ve istavritte besin kompozisyonu ve et veriminin düştüğü, karides ve midyede patojen bakteri yükünün arttığı belirtildi. Bu veriler doğrultusunda uzamanlar, su ürünlerinin tüketilmeden önce iyi temizlenmesini ve uygun şekilde pişirilmesini önerdi.