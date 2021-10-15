Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün yaptığı gök gürültülü yağış uyarısının ardından Balıkesir'de akşam saatlerinde beklenen yağmur başladı. İşten çıkan vatandaşlar, sağanak yağışa yakalandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İş çıkışından dolayı yoğun olan trafiğe yağmur da eklenince şehir içi trafiği durma noktasına geldi.

YARIN DA ETKİLİ OLACAK

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Sağanak yağışın yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 13 ile sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor (15 Ekim hava durumu) Meteoroloji, 13 ili kuvvetli sağanak konusunda uyardı. Söz konusu yağışların, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bunun yanı sıra İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı, Ege kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak şiddetli yağış bekleniyor.