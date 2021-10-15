Türkiye Gazetesi

Eskişehir-Ankara karayolunun ilk kilometrelerinde Nihat K. idaresindeki hafriyat yüklü tır ile Cüneyt C.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle tır refüje devrildi. Kazada yaralanan Nihat K., Cüneyt C. ile Halit C., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazazedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı, ölü ve yaralı var Şanlıurfa'da meydana gelen kazada otomobil tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.