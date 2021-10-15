Türkiye Gazetesi

Yerli ve yabancı birçok vatandaşın ilgi odağı olan Ulus Pazarı bu hafta en kalabalık günlerinden birisini yaşadı. Özellikle komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’daki illerden birçok yabancı turist, cuma günlerini Edirne’de geçiriyor.

Yağışlı havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren pazarın yolunu tutan vatandaşlar, tezgahları didik didik etti. Kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı ürünler için alışverişlerini pazardan yaptı.

BULGARİSTAN'DAN GÜNÜBİRLİK GELİYORLAR

İhtiyaçlarını karşılamak için Bulgaristan’dan günübirlik Edirne’ye gelen komşu ülke vatandaşları, peynirinden, helvasına, hediyelik eşyadan, giyime, ayakkabıdan, çantaya kadar birçok ihtiyacını Edirne’den alıyor.

Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelen Margo Sali, her hafta gelip ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve memnun olduklarını söyledi. 10 yıllık pazar esnafı Güvenç Tutar, “Öncelikli olarak buraya Bulgaristan üzerinden soydaşlarımız geliyorlar. Son zamanlarda sınır kapısının açılmasıyla birlikte Yunanistan’dan gelenlerin de arttığını görüyoruz. Yoğun ilgi gösteriyorlar” ifadelerine yer verdi.

"BÖYLE BİR İZDİHAM GÖRMEDİM"

Otopark işletmecisi Adem Şahin, “5-6 yıldır buradayım böyle bir kalabalık böyle bir izdiham görmedim. Yollar otoparklar her yer dolu. Bulgar’ıyla Yunan’ıyla otoparkımız ful doldu. Komşu ülke vatandaşları alışverişlerini buradan yapıyorlar” dedi.

Gelenler gözlerine inanamadı! Burası oto pazarı değil bitpazarı Bursa'da pazar günleri kurulan bitpazarına ve kuş pazarına gelenler gözlerine inanamadı. Pazarlara otomobilleriyle gelenler park etmek için yer bulamazken, esnaf vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.

Meteoroloji'den 13 ile sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor (15 Ekim hava durumu) Meteoroloji, 13 ili kuvvetli sağanak konusunda uyardı. Söz konusu yağışların, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bunun yanı sıra İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.