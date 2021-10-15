Türkiye Gazetesi

Suşehri’nden Şebinkarahisar istikametine seyir halinde bulunan Ünsal S. idaresindeki minibüs aynı istikamette gitmekte olan Selman K. yönetimindeki traktöre Elmaağaç mevkiinde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Ünsal S. (58) ile aynı araçta bulunan Edanur S. ve traktör sürücüsü Selman K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan minibüs sürücüsü Ünsal S.’nin Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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