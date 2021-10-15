Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir ikamette uyuşturucu olduğu ihbarı değerlendirilerek, adrese operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerince eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 17 adet kavanoz ve 1 adet poşet içerisinde kurutulmaya hazır toplamda 3 kilo 370 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi F.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine baskın: 16 gözaltı Antalya’da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor: Tutuklamalar var Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.