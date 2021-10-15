Türkiye Gazetesi

Çukurova'da emekli polis memuru Kamil G., kahvehanede oturduğu sırada iş yeri sahibi Bahadır Serindağ (43) ve Sabri Özgenç (44) ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında emekli polis memuru Kamil G., yanında bulundurduğu tabancasını çıkartarak iş yeri sahibi ile yanında bulunan kişiye defalarca ateş açtı. Bu sırada emekli polis kahvehanede bulunan diğer müşteriler tarafından etkisiz hale getirildi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler emekli polis memuru Kamil G.'yi gözaltına alındı.

Ağır yaralı Özgenç ve Serindağ hastanede hayatını kaybetti.

POLİSİN ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Yerde kanlar içerisinde yatan Bahadır Serindağ ve Sabri Özgenç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralı şahıslar kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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