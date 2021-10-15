Türkiye Gazetesi

Kazım Yörük (50) yönetimindeki traktör, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktör sürücüsü Kazım Yörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan Yörük'ün yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Savcının kaza yeri incelemesinin ardından Yörük’ün cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

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