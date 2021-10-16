Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Aydın için dün yapılan açıklamada gök gürültülü sağanak yağışla metrekareye 51-110 kg arası yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı uyarılmıştı. Beklenen yağışlar bugün Kuşadası ve Söke'de etkili olurken, Nazilli'de de hayatı olumsuz etkiledi. 10 dakika süren dolu yağışı cadde ve sokakları göle geçirdi.

EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanak yağış nedeniyle bazı apartmanların giriş katında bulunan daireleri ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri tarafından su baskınlarına müdahale edilerek suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Yağış nedeniyle teyakkuza geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri, gelen her ihbarı tek tek değerlendirerek vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor

Meteoroloji'den 13 ile sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor (15 Ekim hava durumu) Meteoroloji, 13 ili kuvvetli sağanak konusunda uyardı. Söz konusu yağışların, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bunun yanı sıra İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

Ulus Pazarı yağmur ve soğuğa rağmen doldu Edirne’de her hafta cuma günü kurulan Ulus Pazarı, soğuk ve yağışlı havaya rağmen doldu taştı.