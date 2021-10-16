Türkiye Gazetesi

19 Mayıs ilçesinde sahilde gezintiye çıkan dört genç deniz kenarında torpidoya benzer bir cisim ile karşılaştı.

Torpidoya benzeyen cismi araçlarına yükleyerek Bafra’dak iş yerlerine getiren gençler, tehlikeli bir madde olabileceğini düşünerek polise haber verdi.

PATLAYICI ETKİSİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda torpidoya benzeyen maddenin patlayıcı etkisi olmadığını belirledi.

"SÜS YAPMAK İÇİN GETİRMİŞLER"

Torpidoyu getiren gençlerden Adem Polat, “Engiz kumsalına arkadaşlarla beraber off-road yapmaya gitmiştik. Orada denizin kenarında bulduk. Aldık buraya getirdik. Bir endişe duyduk ama arkadaşımız 'getirelim' dedi. Dükkana getirip süs yaparız dedik. Sonra tehlikeli bir şey olduğunu düşünüp polise haber verdik" dedi.

Yerli ve millî torpido geliyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için "324 milimetre Torpido Geliştirilmesi Projesi (ORKA)" başlatıldı.

Yeni yerli ve milli hafif torpido “ORKA” geliyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için “324 Milimetre Torpido Geliştirilmesi Projesi” başlatıldı. ROKETSAN’ın ana yükleniciliğinde geliştirilecek ORKA ile bu alandaki dışa bağımlılık sona erecek.