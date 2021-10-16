Türkiye Gazetesi

Dün gece 02.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Darıverdi Sokak'ta inşaat alanındaki istinat duvarında henüz bilinmeyen bir sebeple çökme yaşandı. İstinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle çevresindeki yolda çatlaklar oluştu. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan mahalleli panik yaşayarak durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inşaat alanının çevresindeki binalarda hasar oluşmaması nedeniyle vatandaşların evlerine girmesine müsaade ederken, yoldaki çatlak nedeniyle ise şerit çekilerek önlem alındı.

ARAÇ MAHSUR KALDI

Yolda alınan önlem nedeniyle bir araç ise park halinde olduğu bölgede adeta mahsur kaldı. Gün içerisinde ise ekipler alanda incelemelerde bulunurken, inşaat alanında güçlendirme çalışmasının yapıldığı görüldü.

"ÇOCUKLAR KORKUDAN UYUYAMADI"

Dün gece yaşanan olayı anlatan bir vatandaş, “Dün gece 01.00 ile 02.00 arasında evde uyuyorduk. Sese uyandık, bir baktık burası yıkılmış. Çok hissettik, çocuklar korkudan uyuyamadı. Dün gece burada sabahladık. Bu gün gelip burayı yaptılar, başka bir şey yapmadılar. Burayı duvar örmedikleri için yıkıldı. O araç burası yıkıldığı için oradan çıkamıyor” dedi.

Ankara'da istinat duvarı yıkılan 5 bina tahliye edildi Ankara’nın Çankaya ilçesinde temel çalışması sırasında apartmanın istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayrıca, inşaatın müteahhidi ile taşeron firma yetkilisi gözaltına alındı.

İstinat duvarı çöktü, vatandaş deprem oluyor zannetti Eyüpsultan’da iki binanın arasındaki istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Zarar gören 3 katlı bina sakinleri, deprem gibi hissedilen çökmenin ardından kendilerini sokağa attılar. Çökme esnasında odasında ders çalışan üniversite öğrencisi, “Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları” şeklinde yaşadığı korkuyu anlattı.